استهداف قناص حوثي بصاروخ موجه يوقع خسائر كبيرة للميليشيا في الحديدة

المواطن - متابعة

لقي 9 عناصر من ميليشيات الحوثي الإيرانية مصرعهم وأصيب آخرون، خلال اشتباكات مع قوات دعم الشرعية في محافظة الحديدة على الساحل الغربي لليمن.

وبحسب مصادر ميدانية لـ”سكاي نيوز عربية”، اليوم الجمعة، لقي 9 مسلحين من الميليشيات الموالية لإيران مصرعهم، فيما أصيب آخرون، باستهداف قوات دعم الشرعية لتجمع للمتمردين في مفرق العدين شمال شرقي مدينة حيس بمحافظة الحديدة.

وقالت المصادر: إن العملية جاءت بعد استهداف موقع قناص حوثي بصاروخ موجه، مما حدا بأفراد آخرين للتجمع في الموقع ذاته، ليتم مفاجأتهم بصاروخ آخر، وهو ما تسبب بهذه الخسائر في صفوف الحوثيين.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من مقتل عدد من قيادات الحوثي خلال المعارك مع قوات دعم الشرعية المدعومة من التحالف العربي في محافظة البيضاء وسط البلاد.