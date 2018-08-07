استيقظ أثناء غُسل جثمانه فمات إمام المسجد خوفًا

المواطن - متابعة

واقعة نادرة شهدتها إحدى القرى المغربية بضواحي مدينة مراكش جنوبي البلاد، تجلت في استيقاظ شخص أثناء تغسيل جثمانه بعد أن اعتقدوا أنه مات، ليتوفى الإمام الذي كان مشرفًا على تغسيله داخل مسجد القرية خوفًا.

وبحسب وسائل إعلام مغربية فإن شخصًا سقط مغشيًّا عليه أثناء أدائه صلاة الجمعة بإحدى قرى جماعة العطاوية التابعة لإقليم قلعة السراغنة، فنقل إلى المستشفى المركزي.

وأقر الفحص الطبي أن الرجل توفي، حيث سلمت لذويه شهادة الوفاة، ورخصة الدفن.

وبينما كان إمام المسجد يُغسله استيقظ الرجل ليصاب الإمام بسكتة قلبية من شدة المفاجأة التي أصابته ليفارق الحياة على إثرها.

وكانت المفارقة أن الشخص الذي قال الفحص الطبي إنه ميت، هو من تكفل بتغسيل الإمام ومشى في جنازته.