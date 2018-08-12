اشتاقت لكم مكة.. أستوديو تلفزيوني متكامل التجهيزات في مطار الملك عبدالعزيز 

المواطن - جدة

كمبادرة جديدة تنفذ لأول مرة بمجمع صالات الحجّ والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدّة، ضمت منصّة البرنامج الترحيبي الخاص بضيوف الرحمن “اشتاقت لكم مكة”، الذي ينفذه فرع وزارة الحجّ والعُمرة بمحافظة جدّة في موسم حجّ هذا العامّ 1439هـ، بمجمع الصالات، أستوديو تلفزيوني مصغر كامل التجهيزات الفنية من أجهزة ومعدات حديثة خاصة بما يلزم من عمليات فنية من تصوير وإضاءة وتسجيل صوتي.

ويعمل على تشغيل الأستوديو كوادر فنية محترفة ومتخصصة وذات خبرات كبيرة في الإنتاج التلفزيوني، من مصورين ومخرجين ومنتجين وفنيي مونتاج، وفنيي إضاءة وصوت.

ولتفعيل هذه المبادرة وتطبيقها على أرض الواقع، استضاف هذا الأستوديو المتكامل مؤخرًا عددًا من المسؤولين في مختلف القطاعات والأجهزة الحكومية والأهلية، ذات العلاقة بأعمال الحج والعاملة في منظومته، بالإضافة إلى عدد من قناصل الدول العربية والإسلامية، ورؤساء ومسؤولي مكاتب شؤون الحجاج، والحجاج أنفسهم، الذين عبروا خلاله عن إعجابهم بهذه المبادرة وبهذا المنجز الذي أسهم في نقل مشاعرهم إلى أهلهم في بلدانهم، وذلك من خلال بث ما يتم تصويره فيه، عبر عدد من القنوات الفضائية، ومواقع المشاهدة في الشبكة العنكبوتية العالمية “الإنترنت”.



جدير بالذكر أن موقع التصوير المتميز هذا، والذي يتجسد على أرض الواقع في المنصة الترحيبية التي يتم فيها الترحيب بالحجاج لدى دخولهم لها بشكل عفوي وهم في طريقهم من صالات الوصول إلى وسائل نقلهم إلى مكة المكرمة، والتي صُمِّمت بمساحة 900 مترًا مربعًا، لا يزال يجري العديد من اللقاءات المصوّرة في الوقت الراهن مع الحجاج والمسؤولين، والتي ستستمر حتى انتهاء أعمال موسم الحج الأوّل “مرحلة قدوم الحجاج”، ليستأنف أعماله في موسم الحجّ الثاني “مرحلة المغادرة”.