اشتعال المنافسة بين 815 قعوداً في الفترة الصباحية لمهرجان ولي العهد للهجن

المواطن - واس

تواصلت منافسات مرحلة الأشواط التنشيطية الأولى لمهرجان ولي العهد للهجن اليوم ، على ميدان محافظة الطائف ، وتستمر لمدة 8 أيام، على فترتين صباحية ومسائية، وسط منافسة قوية على المراكز الأولى بين 815 قعوداً .

وجاءت نتائج الفترة الصباحية المتضمنة 30 شوطاً ، خصصت لفئة المفاريد قعدان مفتوح عام ، بمسافة 2 كم، على النحو التالي : الشوط الأول “موهق” لفالح اليامي ، والشوط الثاني “المتحد” لعبدالله الحربي ، والشوط الثالث “الطائر” لسعيد العامري ، والرابع “مبعد” لسعيد العامري ، والخامس “ذباح” لعبدالهادي العجمي ، والسادس “شاهين” لفهد العجمي ، والسابع “سيد” لعبيد الدوسري ، والثامن “راهي” لسعيد العامري ، والتاسع “متعب” لعلي المري ، والعاشر ” النايف ” لرويضان الدوسري ، والـ11 “مبلش” لمحمد أبو أثنين ، والـ 12 “الباسل” لراجس جويان ، والـ 13 “مخلف” لنايف آل سليمان ، والـ14 “نهاب” لشايم الشمري ، والـ 15 “علم دار” لعبدالله المري ، والـ 16 “منتزع” لـلاهوم طالب ، والـ17 “شاهين” لناصر المري، والـ18 “شاهين” لهادي المري ، والـ 19 “شاهين” لناجي آل رزق ، والـ 20 “برهان” لمسعود المري ، والـ 21 “دابان” لهادي المري ، والـ 22 “مولع” لراشد المري ، والـ 23 “مطرب” لحمد المري ، والـ 24 “الشبابي” لياسر العتيبي ، والـ 25 “مطرب” لجابر الهاجري ، والـ 26 “لطام” لعلي المري ، والـ 27 “رمدان” لعماش المري ، والـ 28 “مليح” لعزام الشريف ، والـ 29 “شاهين” لعلي المري ، والـ 30 “عنتر” لعلي المري .