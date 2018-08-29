اصابه ادواردو بالرباط الصليبي .. الهلاليون بكل غضب: إشاعة مُغرضة

المواطن - محمد سمعه

خضع اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب وسط نادي الهلال لأشعة طبية بالأمس وذلك بعد شعوره بآلام في عضلة الساق في تدريبات أول أمس.

وأكد نادي الهلال في بيان له عبر حسابه الرسمي في “تويتر” أن اللاعب خضع لفحص طبي، وسيقوم بعمل بعض التدريبات التأهيلية وذلك للمشاركة بشكل طبيعي في تدريبات الزعيم خلال الفترة المقبلة.

وكانت الجماهير الهلالية وعبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أكدت كذب الشائعات والتي انطلقت لتتحدث عن إصابة كارلوس إدواردو بقطع في الرباط الصليبي .

وقال حساب يُدعى د فوريس: إدواردو مثل القط بسبع أرواح، بكرا تلقونه يمتر الملعب طول وعرض.

وذكرت سلوى: هذا واحنا مابدينا الموسم اشتغلتوا على الشائعات، الحين يوريكم الموسم لايزال طويل.

يذكر أن كارلوس إدواردو كان قد ساهم في فوز نادي الهلال بلقب السوبر السعودي في افتتاح موسم 2018-2019، حيث سجل هدفًا في شباك نادي الاتحاد وصنع الهدف الثاني والذي سجله اللاعب الفنزويلي جيليمن ريفاس.

وكان كارلوس إدواردو تغيب عن بعض من مباريات نادي الهلال في الموسم الماضي، بسبب الإصابة، لكن اللاعب مُصر وتحت قيادة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس على التألق في الموسم الجديد مع الزعيم.

يذكر أن نادي الهلال سيقص شريط الدفاع عن لقبه في الدوري السعودي، بمواجهة نادي الفيحاء يوم الجمعة المقبل.

حقق نادي الهلال لقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي برصيد 56 نقطة وبفارق نقطة عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.