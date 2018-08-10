اعتقال مشتبه به في قتل 4 أشخاص بكندا

المواطن - متابعة

اعتقلت الشرطة الكندية مشتبهًا به، بعد إطلاق نار أدى إلى مقتل 4 أشخاص، بينهم شرطيان في مدينة فردريكتون في شرق كندا.

وأوضحت الشرطة، عبر حسابها بموقع تويتر، أنه تم إغلاق حي بروكسايد في وسط المدينة التي يقطنها 60 ألف شخص، فيما تستمر التحقيقات.

وقالت الشرطة: إن إطلاق النار أسفر عن 4 قتلى على الأقل، من دون تفاصيل عن أسبابه.

وأضافت: “اعتقلنا مشتبهًا به، ويمكننا التأكيد أنه لم يعد ثمة تهديد للعامة”.

وسارع رئيس الوزراء، جاستن ترودو، إلى التعليق على ما وصفه بـ”الخبر الرهيب”، مؤكدًا تضامنه مع جميع من طالهم إطلاق النار ومتابعة الوضع من كثب.