اعتماد برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل كمركز تدريبي وتعليمي

المواطن - واس

حصل برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كمركز تدريبي وتعليمي تابع لبرامج شهادة الاختصاص السعودية لطب الأسرة .

جاء هذا الاعتماد، بعد زيارة لجنة مكونة من مختصين من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للوقوف على المعايير المطبقة وآلية التدريب في المركز، إضافة إلى عددٍ من الأساسيات التي يجب توفرها بالمركز للاعتماد.

وأقرت هيئة التخصصات السعودية المراكز الصحية بالجبيل الصناعية مراكز طبية لطب الأسرة لتنظيم برامج شهادة الاختصاص السعودي، وذلك في خطوة جديدة تشير إلى المستوى المهني والعلمي الذي تتمتع به الكفاءات الطبية التي تشكل فريق العمل بقيادة نخبة من الاستشاريين السعوديين.

وأكد مدير برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل محمد بن سند الشمري، على أن هذا الاعتماد كان بمثابة تتويج لجهود حثيثة قام بها العديد من فرق العمل في برنامج الخدمات الصحية، بهدف الارتقاء بالمستوى المهني والعلمي للكفاءات الطبية من خلال تنفيذ برامج تدريبية تتوافق مع المعايير والمتطلبات الصحية المحلية والعالمية والنهوض بمستوى جودة الرعاية الصحية المقدمة وتطوير مهارات الكوادر الوطنية السعودية في كافة التخصصات الطبية.

يشار إلى أن هذا الاعتماد جاء لينضم لسلسلة الاعتمادات المحلية والدولية التي حققها برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل خلال هذا العام، التي شملت اعتماد جمعية القلب السعودية كمركز متخصص في تنظيم دورات الإنعاش القلبي الأساسي والمتقدم، والجودة من المنظمة الدولية المشتركة JCI ، والمختبر من قبل الجمعية الأمريكية لعلوم الأمراض CAP، وهيئة التخصصات لأقسام الباطنة والأطفال والأشعة وقسم الطوارئ.