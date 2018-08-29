افتتاح تقاطع دوار المملكة للحركة المرورية: الأول من نوعه بحلول غير تقليدية

افتتاح تقاطع دوار المملكة للحركة المرورية: الأول من نوعه بحلول غير تقليدية

2018/08/29
الساعة 11:39 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

افتتحت أمانة منطقة الرياض مساء أمس الثلاثاء تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريقي الثمامة-التخصصي، والإمام سعود بن فيصل (دوار المملكة) للحركة المرورية.

ويعمل التقاطع بنظام التدفق المروري المستمر (CFl)كأول تقاطع من نوعه تطبق عليه أحد الحلول المرورية غير التقليدية.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن التقاطع استغرق لإنجازه 56 يومًا.

 


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