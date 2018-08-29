افتتاح تقاطع دوار المملكة للحركة المرورية: الأول من نوعه بحلول غير تقليدية

المواطن - الرياض

افتتحت أمانة منطقة الرياض مساء أمس الثلاثاء تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريقي الثمامة-التخصصي، والإمام سعود بن فيصل (دوار المملكة) للحركة المرورية.

ويعمل التقاطع بنظام التدفق المروري المستمر (CFl)كأول تقاطع من نوعه تطبق عليه أحد الحلول المرورية غير التقليدية.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن التقاطع استغرق لإنجازه 56 يومًا.

افتتحت أمانة منطقة #الرياض تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريقي الثمامة-التخصصي، والامام سعود بن فيصل «دوار المملكة» للحركة المرورية والذي يعمل بنظام التدفق المروري المستمر (CFl)كأول تقاطع من نوعه تطبق عليه أحد الحلول المرورية الغير تقليدية، علماً انه استغرق لإنجازه ٥٦ يوماً. pic.twitter.com/Jh8e3fFmWf — وزارة الشؤون البلدية والقروية (@saudimomra) August 29, 2018