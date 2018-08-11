اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة بعدد كبير من هواتف أندرويد‎

المواطن - متابعة

كشفت عدة شركات تكنولوجية متخصصة في صناعة الهواتف الذكية عن وجود خلل في البرامج الثابتة على 10 أجهزة منفصلة؛ ما دفعهم للتعهد بإطلاق تحديث أمني لحماية المستخدمين من الخلل الذي عثرت عليه شركة Kryptowire.

وقد تؤدي الثغرات الأمنية إلى تمكين المهاجمين من إغلاق أجهزة المستخدمين، بالإضافة إلى التحكم في الميكروفون والعديد من المخاطر الأخرى، وعلى الرغم من أن معظم الهجمات تتطلب من المستخدمين تحميل تطبيقات خبيثة معينة، تساعد المهاجمين في الاستفادة من الثغرات، تم تقديم أبحاثهم، التي تمولها وزارة الأمن الداخلي.

ووفقًا لشركة Kryptowire ، فإن نقاط الضعف هذه تنبع من الطبيعة المفتوحة لـ Android ، والتي تسمح لجهات خارجية بتعديل الشفرة وتعديل التداخل أو إنشاء إصدارات مختلفة تمامًا من Android، وهذا النظام المفتوح يمكن أن يؤدي أيضًا إلى وجود فجوات في أمان الهواتف.

وردت كل من شركة Essential و LG و ZTE على البيانات الصادرة بقولها إنها قد أصلحت بعض أو كل المشاكل التي حددتها Kryptowire بعد أن تم تنبيهها من قبل الشركة.