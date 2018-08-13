اكتشاف دواء جديد يمنح الأمل لمصابي الزهايمر

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قال أعضاء فريق بحثي أسترالي- صيني إنهم طوروا دواءً تجريبيًا، يمكن أن يساعد في علاج مرض الزهايمر والأمراض العصبية الأخرى، ومنها باركنسون أو الشلل الرعاش.

الدراسة أجراها باحثون بجامعة جنوب أستراليا، والجامعة الطبية العسكرية في الصين، ونشروا نتائج أبحاثهم في العدد الأخير من دورية “Molecular Psychiatry” العلمية.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، قام الباحثون بفحص حالات مصابة بزيادة مستويات بروتين “تاو” داخل الخلايا العصبية، مما يؤدي إلى تلف الخلايا، وإلى موت الخلايا، في نهاية المطاف، والإصابة بالأمراض العصبية، ومنها الزهايمر.

ودرس الفريق على وجه التحديد حالات انحلال الفص الجبهي الصدغي وهو مصطلح يمثل مجموعة من المتلازمات السريرية المتعلقة بالضعف المعرفي والتشوهات السلوكية واضطرابات الكلام.

وقال البروفيسور شين فو تشو قائد فريق البحث إنه لم يكن معروفًا من قبل كيف كانت الطفرة الجينية مسؤولة عن التسبب في موت الخلية العصبية أو تلفها، والذي يُشار إليه عمومًا باسم التنكس العصبي والخرف لدى مرضى انحلال الفص الجبهي الصدغي وغيرها من الأمراض العصبية الحركية.

وأضاف: في الوقت الراهن لا يوجد علاج متاح على الإطلاق لمثل هذه الحالات لقد حققنا في كيفية وجود هذه الأمراض، بما في ذلك بروتين “تاو”، الذي يلعب دورًا حاسمًا في وظيفة الخلايا العصبية.

وأوضح: وجد بحثنا أنه في كل من النموذج الحيواني والأدمغة البشرية، فإن الإشارة العصبية والمستقبلات غير طبيعية في أدمغة مرضى انحلال الفص الجبهي الصدغي.

وتابع: لقد اكتشفنا زيادة في مسار الإشارات العصبية المرتبطة بحياة وموت الخلايا العصبية، والمعروفة باسم (proNGF / p75) ومن ثم تبين أن حجب وظائفها أظهر أنه يقلل من تلف الخلايا الدماغية.

وأشار البروفيسور شين فو تشو إلى أن الفريق لم يكتف بذلك، بل طور أيضًا دواءً محتملاً لعلاج مثل هذه الأمراض، مضيفا أنه يحسن مهارات التعلم والذاكرة لدى المرضى”. وبناء على نتائج الدراسة، يتطلع الفريق إلى إجراء المرحلة التالية من البحث، وهي تجربة سريرية على البشر، حيث حصلت شركة أدوية أسترالية، مؤخراً، على ترخيص لتطوير هذه التقنية الطبية وتسويقها.

ونوه البروفيسور تشو بأن هذا التعاون بين البحث العلمي والصناعة يعني أن هناك فرصة لترجمة هذا الاكتشاف إلى علاج لمرض الزهايمر وغيره من الأمراض العصبية.