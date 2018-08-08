اكتمال وصول مليون حاج من الخارج إلى المملكة

المواطن - الرياض

أعلنت الجوازات وصول إجمالي عدد الحجاج من الخارج إلى مليون حاج حتى العاشرة والنصف صباح اليوم الأربعاء.

وبلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس الثلاثاء 978.159 حاجاً، بزيادة بلغت 61.505 حجاج، عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 7%، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت الجوازات، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 928.043 حاجاً، وعن طريق البر 40.734 حاجاً، وعبر البحر 9.382 حاجاً.