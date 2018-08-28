الآن انطلاق صافرة حفل تدشين الدوري السعودي للموسم الجديد

المواطن - محمد سمعه

انطلق منذ قليل حفل تدشين الدوري السعودي للموسم الجديد 2018- 2019، تحت إشراف من قبل الهيئة العامة للرياضة، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ والاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقام جميع نجوم الأندية المشاركة في الدوري السعودي بالموسم الجديد، بالتقاط الصور التذكارية مع مدربي الفريق قبل بدء الحفل.

ويذكر أن نادي الهلال يرغب في الفوز بلقب الدوري السعودي للموسم الجديد، حيث ستكون البطولة الثالثة على التوالي في حال تُوج نادي الزعيم بها.

وقامت جميع الأندية الكبرى في المملكة، بالتعاقد مع مدربين جدد وصفقات من العيار الثقيل، حيث تعاقد الهلال مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس في صيف العام الحالي.

كذلك تعاقد نادي الاتحاد مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، كما نجح النادي الأهلي في التعاقد مع المدرب الأرجنتيني بابلو جويدي.

وتعد أبرز الصفقات التي أبرمتها الأندية السعودية في فترة الانتقالات الصيفية بالعام الحالي، هي تعاقد النصر مع المغربي نور الدين مرابط والنيجيري أحمد موسى.

كما نجح الأهلي في ضم المصري عبدالله السعيد من صفوف الأهلي المصري، ودجانيني تافاريس لاعب منتخب الرأس الأخضر.

كما يذكر أن نادي الهلال تعاقد مع الفرنسي بافيتيمبي جوميز، وتعاقد كذلك مع اللاعب البيروفي أندري كاريلو.

وسينطلق الدوري السعودي لموسم 2018- 2019 بعد غدٍ الخميس.