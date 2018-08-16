الأحوال المدنية تتيح هذه الخدمة عبر الماكينة الذكية.. قريبًا

المواطن - الرياض

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه سيتم قريبًا تطبيق خدمة استخراج بدل تالف لبطاقة الأحوال الخاصة عن طريق الماكينة الذكية.

جاء ذلك في تغريدة من الأحوال المدنية عبر حساب العناية بالعملاء ردًّا على مغرد وجه سؤالًا حول إمكانية استخراج بطاقة الأحوال الخاصة بدل البطاقة التالفة عن طريق الماكينة الذكية.

ورد حساب العناية بالعملاء بتغريدة قال خلالها ردًّا على سؤال المغرد: “قريبًا سيتم تطبيق هذه الخدمة، نسعد بخدمتك”.