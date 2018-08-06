الأحوال المدنية تقدم خدماتها بمستشفى الملك خالد في حائل

المواطن - حائل

بدأت وحدة الأحوال المدنية المتنقلة، تقديم خدماتها في مستشفى الملك خالد بحائل عبر الوحدات المتنقلة، والتي تستمر ليومين.

وتقدم العربة كل خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلًا عن طباعة شريحة البيانات “البرنت”.

ويتواجد العديد من الوحدات المتنقلة حاليًا في مختلف مناطق المملكة، لتقديم خدمات الأحوال المدنية.

وتختصر هذه الخدمة الوقت والجهد على المواطنين والمواطنات الراغبين في إنهاء معاملاتهم، وتأتي هذه الخدمة في إطار تفعيلها لمبادرة “نأتي إليك” المخصصة لخدمة منسوبي القطاعات الحكومية والخاصة في مقارّ أعمالها.