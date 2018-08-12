الأحوال توضح مميزات منح صلاحية إصدار تصاريح الحج لشركات حجاج الداخل

المواطن - الرياض

أكدت الأحوال المدنية، أن منح صلاحية إصدار تصاريح الحج لشركات حجاج الداخل هي خدمة إلكترونية مجانية، تقدمها لشركات حجاج الداخل، وتمكنهم من تسجيل المواطنين الذين تم التعاقد معهم لأداء مناسك الحج عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر) لإصدار تصريح الحج لهم.

وأوضحت الأحوال أن مميزات الخدمة توفير الوقت والجهد وضمان عدم التأخر في منح التصاريح، وأيضًا طباعة التصريح إلكترونيًّا دون الحاجة لزيارة مكتب الأحوال المدنية.