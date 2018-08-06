الأخضر يرد الخماسية الروسية في كأس العالم للاحتياجات الخاصة

المواطن - طارق سعد

تمكن المنتخب السعودي للاحتياجات الخاصة من التغلب على المنتخب الروسي في افتتاحية مونديال إيناس لكرة القدم، الذي يقام في السويد بخماسية لهدف.

ويسعى الأخضر إلى تحقيق اللقب الرابع على التوالي بعد حصده لألقاب 2006- 2010- 2014 على التوالي.

وأحرز عبدالله الدوسري هدفين، وأحمد بوهلال هدفين وعبدالله آدم هدفًا مقابل هدف يتيم للمنتخب الروسي.

من جهته عبر مدرب المنتخب السعودي الدكتور عبدالعزيز الخالد عن سعادته بالأداء الفني المميز للاعبي المنتخب السعودي والفوز بنتيجة كبيرة على منتخب روسيا، مؤكدًا أن الأخضر السعودي قدم مستوى فنيًّا مميزًا في بداية مشواره المونديال العالمي توج بالثلاث نقاط.

وأبان المدير التنفيذي للجنة البارالمبية السعودية رئيس البعثة رافد القضيب، أن الفوز على منتخب روسيا كان مستحقًّا مستوى ونتيجة، مشيدًا بما قدمه الجهاز الفني واللاعبون في حملة الدفاع عن لقبهم كأبطال للعالم.