الأخضر يُطيح بفرنسا.. ويتأهل إلى نهائي مونديال الاحتياجات الخاصة

المواطن - مروة نبيل

نجح المنتخب السعودي في الفوز على نظيره الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم لذوي الاحتياجات الخاصة، بأربعة أهداف مقابل هدف، ليتأهل إلى نهائي المونديال.

وبدأ أخضر الاحتياجات الخاصة المباراة بتشكيل مكون، عبدالله عايض، أحمد الرشيدي، وليد شراحيلي، فؤاد كعبي، يوسف الرشيدي، عبدالله آدم، أحمد بوهلال، ماجد الدوسري، وليد صالح، يحيى مجرشي، ونمر غزواني.

وتمكن الأخضر من التقدم سريعًا، حيث سجل عبدالله الدوسري الهدف الأول في الدقيقة 15، قبل أن يُسجل عبد الله آدم الهدف الثاني في الدقيقة 20، واستمر ضغط لاعبي المنتخب السعودي، ونجحوا في تسجيل هدفين آخرين؛ لتنتهي المباراة بفوز الفريق الوطني برباعية.

ومن المُقرر أن يواجه المنتخب السعودي نظيره الأرجنتيني في نهائي مونديال الاحتياجات الخاصة، يوم السبت المقبل، الموافق 18 من شهر أغسطس الجاري، ويسعى للفوز بلقب كأس العالم للمرة الرابعة على التوالي.