الأراضي البريطانية فأل حسن للسوبر إدواردو

المواطن - محمد سمعه

يستعد نادي الهلال لمواجهة فريق الاتحاد لتحديد، بطل السوبر السعودي، في الثامن عشر من أغسطس الجاري على ملعب لوفتس رود.

ويملك النجم البرازيلي كارلوس إدواردو ذكريات جميلة مع بطولة السوبر بالأخص عند إقامتها في بريطانيا، حيث سبق له تسجيل هدف الفوز للزعيم في شباك النصر في مباراة السوبر السعودي والتي أقيمت في عام 2015 في ملعب لوفتوس رود في مدينة لندن.

ويعود إدواردو للملعب ذاته من جديد، حيث يتمنى أن يكرر الإنجاز ذاته ويسجل هدفًا في شباك الاتحاد، يساهم في فوز الزعيم بلقب السوبر في افتتاح موسم 2018- 2019.

وخاض نادي الهلال معسكرًا ناجحًا في دولة النمسا، تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورجي خيسوس.

ويأمل خيسوس في قيادة الهلال للتتويج بأول بطولة له في مسيرته التدريبية مع الزعيم، كما أن الفوز بالسوبر سيعطي دفعة معنوية قوية للاعبي الهلال قبل انطلاق بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

يذكر أن نادي الهلال كان تُوج بلقب الدوري السعودي في موسم 2017- 2018 برصيد 56 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.

تعاقد نادي الهلال مع اللاعب البيروفي أندري كاريلو من صفوف نادي بنفيكا البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يريد نادي الهلال التعاقد مع النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري من صفوف نادي العين؛ لتعزيز صفوفه الهجومية قبل انطلاق بطولة الدوري السعودي.