الأردن.. مقتل شرطي وإصابة 20 في انهيار مبنى بالسلط فخخه إرهابيون

المواطن - متابعة

قبضت أجهزة الأمن الأردنية على عدد من المسلحين الإرهابيين، بعد اشتباك مسلح وقع في مدينة السلط الواقعة غرب العاصمة عمّان.

وأسفرت الاشتباكات التي اندلعت بين الأمن الأردني والمسلحين الذين تحصنوا في أحد المنازل في مدينة السلط عن مقتل رجل أمن وإصابة 20 شخصًا في انهيار مبنى فخخه الإرهابيون قبل المداهمة.

والاشتباكات مرتبطة بتفجير منطقة الفحيص الذي استهدف قوات الأمن، وأسفر عن مقتل عسكري أردني وإصابة 6 آخرين.