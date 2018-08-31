الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وغبار على 5 مناطق الجمعة

المواطن - الرياض

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تأثر أجواء المملكة الجمعة، برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، بينما تكون الفرصة سانحة لهطول أمطار رعدية.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان عبر حسابها الرسمي، إن مرتفعات جـازان، وعسير ، والباحة ومكـة المكرمة والمدينة المنورة، تتأثر بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.

وأشارت إلى أن نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال شرق المملكة والأجزاء الساحلية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

بينما ترتفع الرطوبة النسبية على سواحل البحر الأحمر خاصةً خلال الليل وساعات الصباح الباكر.