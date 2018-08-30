الأرصاد تحذر أهالي الرياض من موجة غبار تستمر حتى هذا الموعد

المواطن - الرياض

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مساء اليوم الخميس، أهالي منطقة الرياض من التقلبات الجوية التي تستمر حتى الساعات الأولى من صباح يوم غد الجمعة.

وتتمثل الحالة الجوية في رياح نشطة وغبار وعوالق ترابية تتسبب في تدني الرؤية الأفقية، لا سيما على الطرق السريعة.

وتشمل الحالة كلا من أم الجماجم، الأرطاوية، المجمعة، والأجزاء المجاورة لها والأجزاء الشمالية الشرقية بالمنطقة.

وأوضحت الهيئة، أن الحالة الجوية، ستبدأ فى الساعة 21:00 من اليوم الخميس وستنتهي في الساعة 2:00 من صباح غد الجمعة، بمشيئة الله.