الأرصاد تحذر أهالي الشرقية من انعدام الرؤية بسبب العاصفة الترابية

المواطن - حفر الباطن

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية التي تضرب مساحات واسعة من المنطقة الشرقية.

وقال الإنذار المبكر إن الحالة سوف تستمر حتى منتصف الليل وتشمل النعيرية وتمتد لتشمل الأجزاء الجنوبية من حفر الباطن والأجزاء المجاورة.

وكانت الأرصاد توقعت في تقريرها اليوم استمرار هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح نشطة، ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها، كذلك على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة.

في حين تنشط الرياح الشمالية المثيرة للأتربة والغبار، ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، والشرقية، والقصيم، والرياض.