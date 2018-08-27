الأرصاد تحذر سكان عسير من التقلبات الجوية.. تستمر حتى المساء

المواطن - عسير

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، سكان منطقة عسير من التقلبات الجوية، التي تستمر حتى المساء.

وتشمل الحالة “أبها ورجال ألمع ومحايل وظهران الجنوب والنماص وتنومة والأجزاء المجاورة لها” وتتمثل في حالة هطول أمطار رعديّة متوسطة إلى غزيرة تُصحب بزخاتٍ من البَرَد ورياح نشطة قد تؤدي إلى جريان السيول.

وأوضحت الأرصاد، في تغريدة عبر “تويتر”، أن الحالة الجوية تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتتواصل حتى الثامنة مساءً.