الأرصاد تحذر سكان منطقتي مكة وعسير من هذه الأجواء

المواطن - مكة المكرمة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، في تنبيه متقدم سكان منطقة مكة المكرمة، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.

وأوضحت الأرصاد، أن هذه الحالة تشمل: “الطائف، الشفا، الهدا، ميسان، بني سعد، السيل الكبير، رهاط، نمره، والأجزاء المجاورة لها، وتمتد تأثيرها إلى المشاعر المقدسة”.

وتوقعت الهيئة، أن تبدأ هذه الحالة على منطقة مكة المكرمة، من الساعة 13:30 من اليوم السبت الموافق 11 / 8 / 2018م، وذلك على أن تنتهي الساعة 20:00 من اليوم ذاته.

وفي عسي أصدرت الأرصاد، تنبيهًا متقدمًا يشمل: “النماص، تنومه، باللحمر، باللسمر، المجاردة، رجال ألمع، والأجزاء المجاورة لها”.

وتوقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، موضحة أن الحالة تبدأ على منطقة عسير، بداية من الساعة 14:00 من اليوم السبت، حتى الساعة 20:00 من نفس اليوم.