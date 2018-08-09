الأرصاد تحذر سكان 4 مناطق من أمطار رعدية وسيول

المواطن - الرياض

حذرت الهيئة العامة للأرصاد سكان أربع مناطق من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وتشمل الحالة الجوية كلاً من مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان.

وقالت الهيئة، في سلسلة تغريدات عبر حسابها في “تويتر”، إن منطقة مكة المكرمة ستشهد حالة من هطول الأمطار الرعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية، على الطائف والشفا وميسان والسيل الكبير والأجزاء المجاورة بدءًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى العاشرة ليلًا.

وتشهد منطقة الباحة أيضا هطول الأمطار الرعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تبدأ عند الحادية عشرة صباحًا وتنتهي في العاشرة ليلًا، فيما تشهد منطقة عسير حالة من هطول الأمطار الرعدية، متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة، مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، على أبها وخميس مشيط والحبلة والحرجة والربوعة وظهران الجنوب ومحايل عسير والأجزاء المجاورة، وتبدأ الحالة عند السعة الثانية عشرة ظهرًا وتنتهي بحلول التاسعة مساء.

وتشهد منطقة جازان حالة من هطول الأمطار الرعدية، متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة، مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، على فيفا والريث والخوبة وهروب والعرضة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الحالة عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتنتهي بحلول التاسعة مساء.