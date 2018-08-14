الأرصاد تحذر سكان 4 مناطق من التقلبات الجوية

المواطن - الرياض

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، سكان 4 مناطق من التقلبات الجوية، والتي تستمر حتى المساء.

وأوضحت الهيئة، في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنَّ منطقة الباحة، ستشهد حالة هطول لأمطار رعديّة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياح نشطة مُثيرة للأتربة قد تؤدّي إلى جريان السيول؛ ابتداءً من الساعة الواحدة ظهرًا حتى العاشرة مساءً.

كما أصدرت الهيئة تنبيهًا متقدمًا لمنطقتَي عسير ومكة المكرّمة بشأن حالة نشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية؛ تبدأ الساعة العاشرة صباحًا وتتواصل حتى التاسعة مساءً.

أما منطقة نجران، فتمتد فيها لحالة ذاتها من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى التاسعة مساء، بحسب تنبيه “الأرصاد”، وتشمل: حفر الباطن والقيصومة والنعيرية، وتمتد إلى الجبيل والدمام والظهران والأحساء والأجزاء المجاورة لها.