الأرصاد تحذر: 11 ساعة من الطقس غير المستقر على نجران

المواطن - نجران

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة نجران بدأ في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم الأربعاء ويستمر حتى الساعة التاسعة مساء اليوم نفسه.

ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة عبارة عن نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ما يحد من مدى الرؤية الأفقية مع فرصة لتكون سحب رعدية ممطرة.

كما حذرت الأرصاد من تكون سحب رعدية مصحوبة بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة الباحة.