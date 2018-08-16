الأرصاد تعلن عن مؤشر جودة الهواء في المدينة ومكة والمشاعر المقدسة

المواطن - واس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في رسالتها الإرشادية التي تبثها بالتعاون مع وكالة الأبناء السعودية خلال موسم حج هذا العام 1439هـ، عن مؤشر جودة الهواء المتوقع في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجدة ليوم الخميس، هي الآتي:

مكة المكرمة: معتدل.

عرفات: جيد.

منى: جيد.

مزدلفة: جيد.

المدينة المنورة: جيد .

جدة: جيد.

ويشمل مؤشر جودة الهواء الذي يعد وفق اللائحة التنفيذية لقياس جودة الهواء المحيط لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2008، قياس معدل: الأوزون الأرضي، وثاني أكسيد الكبريت، وذرات الغبار، وثاني أكسيد النيتروجين، أو أكسيد الكربون.