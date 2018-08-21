الأرصاد تكشف عن مؤشر جودة الهواء في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة

المواطن - واس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في رسالتها الإرشادية التي تبثها بالتعاون مع وكالة الأنباء السعودية خلال موسم حج هذا العام 1439هـ، عن مؤشر جودة الهواء المتوقع – بمشيئة الله – في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجدة اليوم الثلاثاء ، هي الآتي:

مكة المكرمة : جيد .

عرفات : جيد .

منى : جيد .

مزدلفة : جيد .

المدينة المنورة : جيد .

جدة : جيد .

ويشمل مؤشر جودة الهواء الذي يعد وفق اللائحة التنفيذية لقياس جودة الهواء المحيط لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2008، قياس معدل : الأوزون الأرضي، ثاني أكسيد الكبريت، ذرات الغبار، ثاني أكسيد النيتروجين، أو أكسيد الكربون.