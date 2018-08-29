الأرصاد: غبار على الرياض واستمرار الأمطار الرعدية على 5 مناطق غدًا

المواطن - الرياض

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إن الفرصة لا تزال مهيأة غدًا لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جـازان ، عسير ، الباحة ومكة المكرمة (تشمل العاصمة المقدسة ) تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة .

وتوقعت الهيئة أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مــــدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض ، نجران والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية وكذلك على الأجزاء الساحلية لمنطقتي مكة المكرمة وجازان. بينما ترتفع الرطوبة النسبية على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة خاصةً خلال الليل وساعات الصباح الباكر .