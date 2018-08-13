الأسطورة بوفون يدخل تاريخ باريس سان جيرمان

المواطن - مروة نبيل

سجل الأسطورة جانلويجي بوفون، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، اسمه في سجلات النادي الباريسي، بعد مشاركته للمرة الأولى في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز.

وشارك الأسطورة بوفون في المباراة التي جمعت الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بنظيره كان، في أولى جولات الدوري الفرنسي الممتاز، والتي انتهت بفوز الفريق الباريسي بثلاثية دون رد.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الأسطورة بوفون بات أكبر لاعب يُشارك مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز.

ولعب الأسطورة بوفون أول مباراة له الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز، وهو في عمر الـ40 و6 أشهر.

وتألق الأسطورة بوفون في الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان وكان، وتصدى لأكثر من هجمة خطرة، ليُحافظ على نظافة شباكه، فيما لم يتعرض لأي اختبار حقيقي في أحداث الشوط الثاني من لقاء الجولة الأولى.

وانضم الأسطورة جانلويجي بوفون إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي في صفقة انتقال حر.