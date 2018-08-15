الأسطورة زيدان مُرشح لاستلام مهمة تدريب اليونايتد من مورينيو

المواطن - محمد سمعة

دخل الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني السابق، كمرشح لتدريب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي كخليفة للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وتعرض مورينيو لانتقادات قوية في الفترة الأخيرة بسبب الأسلوب الدفاعي والذي يعتمد عليه في مبارياته مع الشياطين الحمر.

وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية إن زيدان لا يمانع تدريب نادي مانشستر يونايتد بداية من الفترة المقبلة، خاصة أن النجم الفرنسي السابق يود خوض تجربة تدريبية جديدة.

وكان زيدان استقال من تدريب نادي ريال مدريد في صيف العام الحالي، وذلك بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي على حساب نادي ليفربول الإنجليزي بثلاثية مقابل هدف.

وقيل في الفترة الماضية، إن زين الدين زيدان قد يتولى تدريب منتخب فرنسا، في حال لم ينجح مواطنه ديديه ديشامب في التتويج بلقب كأس العالم 2018 مع الديوك، ولكن فوز ديشامب بالمونديال سيُبقي عليه كمدرب للمنتخب الفرنسي.

فاز زيدان بثلاثة ألقاب في بطولة دوري أبطال أوروبا مع نادي ريال مدريد أعوام 2016 و 2017 و 2018، كما نجح زيدان في قيادة ريال مدريد للفوز بلقب الدوري الإسباني والسوبر الإسباني والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

عمل زين الدين زيدان لفترة كمدرب مساعد مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في عام 2014 وفاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا في العام ذاته على حساب نادي أتليتكو مدريد الإسباني.