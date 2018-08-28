الأسهم الأميركية تغلق على ارتفاع وداو جونز يزيد 0.36 %

الأسهم الأميركية تغلق على ارتفاع وداو جونز يزيد 0.36 %

2018/08/28
الساعة 2:30 صباحًا
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
1745
0
طباعة
المواطن - واس

سجلت مؤشرات الأسهم الأميركية في بورصة نيويورك للأوراق المالية ارتفاعًا مع افتتاح جلسة أمس الاثنين، ومع توقعات بعقد الولايات المتحدة والمكسيك لاتفاق تجاري مشترك.

وازداد مؤشر داو جونز الصناعي 92.36 نقطة، أو 0.36 بالمائة، إلى 25882.71 نقطة، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 10 نقاط، أو 0.35 بالمائة، إلى 2884.69 نقطة، كما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 43.67 نقطة، أو 0.55 بالمائة، إلى 7989.64 نقطة.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم