الأسهم الأميركية تغلق على ارتفاع وداو جونز يزيد 0.36 %

المواطن - واس
سجلت مؤشرات الأسهم الأميركية في بورصة نيويورك للأوراق المالية ارتفاعًا مع افتتاح جلسة أمس الاثنين، ومع توقعات بعقد الولايات المتحدة والمكسيك لاتفاق تجاري مشترك.
وازداد مؤشر داو جونز الصناعي 92.36 نقطة، أو 0.36 بالمائة، إلى 25882.71 نقطة، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 10 نقاط، أو 0.35 بالمائة، إلى 2884.69 نقطة، كما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 43.67 نقطة، أو 0.55 بالمائة، إلى 7989.64 نقطة.
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