الأسهم الأميركية تغلق على ارتفاع

الأسهم الأميركية تغلق على ارتفاع

2018/08/25
الساعة 10:57 صباحًا
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أغلقت الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت على ارتفاع.
وصعد مؤشر (داو جونز) الصناعي بمقدار 133.37 نقطة، ما نسبته 0.52 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 25790.35 نقطة، بينما ارتفع مؤشر (ستاندرد اند بورز500 ) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.62 في المئة، ما يعادل 17.71 نقطة، ليصل عند مستوى 2874.69 نقطة.
وسجل مؤشر (ناسداك) المجمع ارتفاعًا بمقدار 67.52 نقطة، ما نسبته 0.86 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 7945.98 نقطة.


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