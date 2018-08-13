الأسهم الأميركية تفتتح مستقرة بسبب هبوط العملة التركية

الأسهم الأميركية تفتتح مستقرة بسبب هبوط العملة التركية

2018/08/13
الساعة 8:57 مساءً
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - واس

سجلت الأسهم الأميركية في بورصة نيويورك للأوراق المالية مع افتتاحها اليوم بعض الاستقرار بسبب التعويض في مكاسب قطاع التكنولوجيا، وهبوط الليرة التركية الذي ضغط على أسهم بعض البنوك الأميركية الكبرى.

وبحسب مؤشرات وول استريت اليوم، ازداد مؤشر “داو جونز” الصناعي 14.05 نقطة أو 0.06 بالمائة إلى 25327.19 نقطة، كما ارتفع مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بمقدار 2.18 نقطة أو 0.08 بالمائة إلى 2835.46 نقطة، كما صعد مؤشر “ناسداك” المجمع 8.89 نقطة أو 0.11 بالمائة إلى 7848 نقطة.


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