الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 0.19 %

المواطن - واس

أغلق مؤشر بورصة كراتشي، كبرى أسواق الأسهم الباكستانية، اليوم، على تراجع بنسبة 0.19% أي ما يعادل 81 نقطة، وأقفل عند مستوى 42842 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 137708620 سهمًا، نفذت في 351 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 161 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 170 شركة، واستقرت قيمة أسهم 20 شركة.

وسيطرت أسهم المواد الكيميائية وأسهم شركات الأدوات المنزلية على التداول الإيجابي في البورصة.