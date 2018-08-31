الأسهم اليابانية تنهي 8 أيام من الصعود

المواطن - متابعة

أغلق المؤشر نيكي الياباني مستقرا في ختام تعاملات يوم الجمعة منهيا بذلك موجة الارتفاع التي استمرت لثمانية أيام بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد الحرب التجارية مع الصين.

وانخفض نيكي 0.02 بالمائة، أو ما يعادل 4.35 نقطة، إلى 22865.15 نقطة بعد أن ارتفع لثماني جلسات على التوالي.

وزاد نيكي 1.2 بالمائة على أساس أسبوعي و1.4 بالمائة خلال الشهر. وكانت وكالة بلومبرج ذكرت أن ترامب مستعد لتصعيد الحرب التجارية مع الصين وأنه أبلغ مساعديه باستعداده لفرض رسوم جمركية على سلع صينية إضافية بقيمة 200 مليار دولار الأسبوع المقبل. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 بالمائة إلى 1735.35 نقطة.