الأشقياء الثلاثة تورطوا في 19 جريمة سرقة وهكذا أوقعت بهم شرطة المدينة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_المدينة

ألقت شرطة المدينة القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص بينهم مواطن تورطوا في عدد من جرائم السرقة في المدينة المنورة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال , وتعقب مرتكبيها ، أسفرت بفضل الله عن القبض على تشكيل مكون من ثلاثة أشخاص ( مواطن ، مصري ، بوركيني فاسو – في العقد الثاني من العمر ) وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم السرقات ( سرقة منازل ، محال تجارية ).

وقد أقرّوا بارتكاب ١٩ جريمة سرقة ، وقاموا بالإرشاد على مجموعة من الخزن المسروقة والأدوات المستخدمة في السرقة ، وجرى إيقافهم وإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالمنطقة.

وشرطة منطقة المدينة المنورة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.