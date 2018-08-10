الأقدم في العالم.. العثور على جبن عمره أكثر من 3 آلاف سنة في مصر

المواطن - متابعة

عثرت بعثة الآثار من جامعة كاتاني الإيطالية على أقدم جبن في العالم، حُدد عمره بـ3.2 ألف سنة، ومصنوع من حليب البقر والماعز والأغنام.

وجرى الاكتشاف بالتعاون مع جامعة القاهرة، حيث درس الخبراء البقايا الصلبة لجبن عثر عليه في مقبرة بمنطقة سقارة، وتبين أنه مصنوع أعوام 1290- 1213 قبل الميلاد.

واكتشف الخبراء في الجبن بكتيريا يمكن أن تسبب مرضًا كان يعرف في مصر القديمة بـ”حمى البحر الأبيض المتوسط” التي كانت تصيب المواشي والناس.

وتجدر الإشارة إلى أن مجمع سقارة التاريخي القريب من القاهرة يتضمن مقبرة أثرية، وفيه هرم زوسر.

ولأن المصريين القدماء كانوا يؤمنون بوجود حياة بعد الموت، كانوا يزودون موتاهم بالأسلحة واللوازم البيتية والمواد الغذائية والمشروبات.