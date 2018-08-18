الأمريكيون يرفضون شراء هذه السيارات

المواطن - متابعة

أظهرت دراسة أجرتها “مؤسسة كوكس أوتوموتيف” الأمريكية أن نصف الأمريكيين رفضوا شراء سيارة كهربائية أو ذاتية القيادة.

جاءت هذه الضربة القوية لتلك الصناعة بعد سلسلة من المحاكمات بسبب عدد من الحوادث، بما في ذلك مركبة أوبر ذاتية القيادة التي تسببت في مقتل أحد المارة في أول حالة وفاة شملت اختبار مستقل بالكامل في مارس الماضي.

وتوصلت الدراسة إلى أن وعي المستهلك بالمركبات ذاتية القيادة ارتفع بشكل كبير، لكن الأشخاص ما زالوا يريدون أن يكونوا قادرين على القيادة بأنفسهم، وأكد 49% ممن شملتهم الدراسة أنهم لن يمتلكوا أبداً سيارة ذاتية القيادة، والمعروفة في الصناعة بأنها سيارة في المستوى الخامس.

ووجد الباحثون زيادة بنسبة 30% في عدم رغبة الأمريكيين في شراء سيارة ذاتية القيادة عام 2016، ولوحظ أن 84% يرغبون في الاستمرار في قيادة السيارة بأنفسهم، مقارنة بنحو 16% يرغبون في اقتناء سيارة ذاتية القيادة ليشعروا بالراحة في أسفارهم.