الأمن يبدأ تنفيذ تعليمات تصاريح أداء الحج على مداخل العاصمة المقدسة

المواطن - واس

بدأت الجهات الأمنية في تنفيذ التعليمات التي تقضي بحصول حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين على تصريح لأداء فريضة الحج، حيث أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق عبر حسابها الرسمي على تويتر أنه سيتم البدء بالتحقق من حصول جميع الأشخاص المحرمين على تصاريح للحج اعتبارًا من بعد الساعة الثانية عشرة صباحًا من يوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة.

ومن جانبه، أوضح قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء زايد الطويان أن الجهات الأمنية رفعت من درجة استعداداتها لتنفيذ تعليمات الحج على كافة الطرق وفي المراكز التي على المداخل المؤدية إلى العاصمة المقدسة، بالإضافة إلى تشغيل مراكز ضبط أمني مؤقتة في كافة المناطق والمداخل غير الرسمية والزراعية والجبلية المحيطة بمكة المكرمة لضبط كل من يحاول التسلل من خلالها.

وأكد اللواء الطويان أن رجال الأمن سيتعاملون بحزم مع كافة المخالفات وسوف يستمرون في تنفيذ تعليمات تصاريح أداء الحج، وإعادة كل من يخالف ذلك ومنعه من الدخول إلى العاصمة المقدسة وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق الناقلين للحجاج المخالفين ومركباتهم حتى نهاية موسم الحج، مشيرًا إلى أنه سيتم توثيق هوية المخالفين من المقيمين بالخصائص الحيوية وترحيلهم من المملكة ومنعهم من العودة إليها قبل مرور 10 سنوات.

وأضاف أن رجال أمن الطرق باشروا مهامهم في مداخل العاصمة المقدسة اعتبارًا من 25 من شهر شوال لمنع المقيمين من دخول العاصمة المقدسة إلا بتصريح يوضح ارتباطهم بعقود عمل خلال الموسم داخل العاصمة المقدسة، مفيدًا بأنه تمت إعادة أكثر من 188464 شخصًا وعدد 83764 مركبة حتى نهاية يوم أمس الأحد لمخالفتهم للتعليمات وعدم حصولهم على التصاريح النظامية التي تخولهم للدخول لمكة المكرمة خلال موسم الحج.

وتشمل مهام قوات أمن الحج بمداخل مكة المكرمة ضبط المركبات المخالفة لتعليمات نقل الحجاج وتحويلها لمواقف المركبات بمداخل العاصمة المقدسة، ومتابعة سيارات حجاج البر القادمين من خارج المملكة وتوجيهها إلى المواقف المخصصة لها بعد إيصال ركابها من الحجاج إلى مواقع إقامتهم.

الجدير بالذكر أنه يشارك في تنفيذ المهام الأمنية بالمداخل المؤدية إلى العاصمة المقدسة، بالإضافة إلى قوات أمن الطرق والجهات الأمنية ذات العلاقة كل من قيادة أمن الحج لشؤون المرور، والمديرية العامة للجوازات، والمديرية العامة للسجون، وطيران الأمن، وتساند شرط وفروع القوات الخاصة لأمن الطرق بكافة مناطق المملكة في مهمة الحج كل في اختصاصه لضبط حملات الحج الوهمية وذلك وفق منظومة أمنية شاملة لتنفيذ الإجراءات النظامية المبكرة على كافة الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة.