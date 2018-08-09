الأهلاويون يتمنون

المواطن - محمد سمعه

كلها أيام قليلة فقط وينطلق الدوري السعودي للنجوم في كرة القدم في موسمه الجديد 2018-2019، حيث تقام المباريات بين ال16 فريقًا المتنافس على اللقب.

ويدخل النادي الأهلي موسم 2018-2019 بطموحات جديدة وبفكر جديد من المدرب الأرجنتيني بابلو جويدي، خاصة أن الراقي لن يتنازل على الأقل عن تحقيق بطولة.

وترغب الجماهير الأهلاوية في أن يحالف الحظ والتوفيق الراقي في الموسم الجديد، حيث تأمل جماهير الراقي في أن يُتوج فريقها بالثنائية عن طريق الفوز بلقب الدوري السعودي وبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين مثل موسم 2015-2016 والذي شهد تتويج الأهلي بالثنائية التاريخية.

وكان النادي الأهلي احتل المركز الثاني في بطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال صاحب المركز الأول والمُتوج بلقب الدوري السعودي.

خاض الأهلي معسكرًا إعداديًا ناجحًا في دولة النمسا، خلال الفترة الأخيرة حيث توصل المدرب الأرجنتيني جويدي وبنسبة كبيرة إلى التشكيل الأمثل والذي سيبدأ به مبارياته في بطولة الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.

وجاء جويدي لتدريب النادي الأهلي في شهر أبريل الماضي، خلفًا للمدرب الأوكراني سيرجي ريبروف والذي رحل بعد إلغاء عقده من قبل مجلس إدارة الأهلي.

يذكر أن الراقي كان ودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ربع النهائي، وذلك بعد الخسارة بركلات الجزاء الترجيحية من نادي الفيحاء.