الأهلي ضد وادي دجلة .. تألق عبدالمنصف وعرضيات المارد الأحمر الأبرز

المواطن - مروة نبيل

مباراة الأهلي ضد وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري لكرة القدم، شهدت تألقًا كبيرًا من حارس مرمى الأصفر والأسود، محمد عبدالمنصف الذي تصدى لأكثر من فرصة محققة.

وتمكن المارد الأحمر من الفوز بصعوبة في مباراة الأهلي ضد وادي دجلة بهدف نظيف سجله البديل صلاح محسن من عرضية علي معلول، ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية في الدوري المصري لكرة القدم.

واعتاد المارد الأحمر على لعب الكرات الطويلة مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، ولكن لم تفلح هذه الطريقة في مباراة الأهلي ضد وادي دجلة في ثالث جولات الدوري المصري لكرة القدم، ليضطر إلى الاعتماد على الكرات العرضية في الشوط الثاني.

وبات يعتمد المارد الأحمر على إرسال لاعبي الوسط والدفاع الكرة إلى الظهيرين علي معلول وأحمد فتحي، من أجل لعب الكرات العرضية، لتظهر الخطورة على مرمى الأصفر والأسود في مباراة الأهلي ضد وادي دجلة وسط تألق شديد من عبدالمنصف.

ونجح المارد الأحمر في هز الشباك عن طريق صلاح محسن الذي استغل عرضية مميزة من علي معلول من ناحية اليسار، ليُسجل هدف الفوز في مباراة الأهلي ضد وادي دجلة في الدقيقة 80 من أحداث الشوط الثاني.

ويُعد محمد عبدالمنصف نجم مباراة الأهلي ضد وادي دجلة الأول، حيث حرم المارد الأحمر من التقدم مبكرًا بتصديات مميزة، وحرم الرباعي وليد سليمان، وليد أزارو، ناصر ماهر وصلاح محسن من التسجيل أكثر من مرة.

ورفع المارد الأحمر رصيده لـ7 نقاط بعد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم.