الأهلي ضد وادي دجلة .. محسن يقود المارد الأحمر لتحقيق فوز قاتل

المواطن - مروة نبيل

انتهت– منذ قليل– مباراة الأهلي ضد وادي دجلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطول الدوري المصري لكرة القدم، بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد سجله النجم صلاح محسن.

وبدأت مباراة الأهلي ضد وادي دجلة بضغط كبير من لاعبي الأصفر والأسود، وشكلوا خطورة على مرمى المارد الأحمر في أكثر من هجمة، إلا أن تألق خط الدفاع وحارس المرمى محمد الشناوي، حافظ على نظافة شباك القلعة الحمراء.

وأجرى المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون تغييرًا مع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة الأهلي ضد وادي دجلة بخروج هشام محمد، ومشاركة عمرو السولية بدلًا منه، ليتحسن أداء المارد الأحمر ويُسيطر على مجريات اللقاء.

وكاد المارد الأحمر أن يهز شباك الأصفر والأسود في أكثر من مناسبة، إلا أن حارس مرماه محمد عبدالمنصف تصدى لكافة الهجمات، ليُخرج كارتيرون، ناصر ماهر ويُدخل صلاح محسن بدلًا منه في الدقيقة 57 من أحداث مباراة الأهلي ضد وادي دجلة لتعزيز الجانب الهجومي.

وواصل المارد الأحمر ضغطه وسط تألق لافت من محمد عبد المنصف، ليدفع كاريترون بآخر تغييراته في مباراة الأهلي ضد وادي دجلة بدخول إسلام محارب وخروج ميدو جابر في الدقيقة 75، واستغل صلاح محسن عرضية علي معلول المميزة في الدقيقة 80 ليفض اشتباك التعادل السلبي، ويُحرز هدف اللقاء الوحيد.

وبعد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالمارد الأحمر رصيده إلى 7 نقاط، مُحتلًّا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري خلف نادي الزمالك المتصدر بفارق الأهداف.