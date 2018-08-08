الأهلي يذاكر قبل الاختبار الأصعب

المواطن - محمد سمعه

يأمل النادي الأهلي بقيادة مدربه الأرجنتيني بابلو جويدي في أن يحقق نتائج طيبة في الموسم الحالي لإرضاء طموحات جماهيره في الموسم الجديد 2018-2019.

وكان المدرب بابلو جويدي تولى تدريب النادي الأهلي في شهر أبريل الماضي، بعد رحيل المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف عن قيادة الراقي.

ويستعد الأهلي في الفترة الحالية ويؤهل نفسه من خلال فترة الإعداد قبل انطلاق الموسم الجديد في بطولة الدوري السعودي للنجوم.

وتعادل الأهلي في لقاء ودي مع نادي لافينتز النمساوي بثلاثية لكل فريق، ثم ترك النمسا عائدًا إلى جدة للاستعداد في المملكة قبل انطلاق بطولة الدوري السعودي.

وكان الأهلي احتل المركز الثاني في بطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي برصيد 55 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال صاحب المركز الأول.

وترغب جماهير الأهلي في رؤية فريقها متوجًا بالثنائية مثل موسم 2015-2016 حيث كان الموسم الأعظم للراقي بعد فوزه بلقب الدوري السعودي وفوزه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين تحت قيادة مدربه السويسري السابق كريستيان جروس.

ودع النادي الأهلي بطولة دوري أبطال آسيا في العام الحالي من دور ثمن النهائي، بعد الإقصاء على يد نادي السد القطري.

يحمل المهاجم السوري عمر السومة الكثير من المسؤوليات على عاتقه حيث يريد قيادة فريقه للفوز بلقب الدوري السعودي كما يريد الفوز بلقب هداف الدوري والغائب عنه منذ الموسم الماضي.