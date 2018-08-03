الأهلي يرفع لياقة لاعبيه في معسكر النمسا

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته ضمن معسكر الخارجي في النمسا، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

ونشر حساب النادي الأهلي الرسمي، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لتدريبات الراقي الجماعية، اليوم الجمعة، مؤكدًا أن الجهاز الفني استهل المران بالتركيز على الجانب اللياقي من خلال تدريبات مكثفة لرفع الجاهزية البدنية للاعبين.

وأجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مناورة على كامل الملعب، وقام الجهاز الفني بقيادة المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي بإيقافها عدة مرات، لشرح بعض الجمل الفنية والتكتيكية للاعبين.

على الجانب الآخر، واصل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عبدالله السعيد ومعتز هوساوي، برنامجهما التأهيلي قبل الدخول في التدريبات الجماعية.

ويُقيم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكرًا خارجيًّا في النمسا، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، أملًا في الظهور بمستوى مميز والمنافسة على الألقاب المحلية والقارية.