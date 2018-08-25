الأهلي يستعين بالنصر والهلال

المواطن - محمد سمعه

تمكن النادي الأهلي من تحقيق فوز مستحق على حساب نادي المحرق البحريني بثنائية دون رد، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كاس العرب الدولية للأبطال لكرة القدم.

وأصبح النادي الأهلي ثالث الأندية السعودية تحقيقًا للفوز في لقاء الذهاب في دور الـ32 بالبطولة العربية بعد فوز الهلال على الشباب العماني بهدف دون رد، سجله اللاعب محمد البريك، وبعد فوز النصر على حساب فريق الجزيرة الإماراتي بهدفين مقابل هدف.

وبعد فوز الأهلي على المحرق البحريني، اقترب الراقي كثيرًا من التأهل لدور ثمن النهائي في البطولة العربية، خاصة أن مباراة العودة تُقام في ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة في الرابع والعشرين من سبتمبر المقبل.

ويحتاج الأهلي فقط للتعادل الإيجابي أو التعادل السلبي أو الخسارة بفارق هدف من نادي المحرق من أجل التأهل لدور الستة عشر، بينما يحتاج المحرق للفوز بفارق ثلاثة أهداف للتأهل لدور الستة عشر في البطولة العربية.

وتمكن المدرب الأرجنتيني بابلو جويدي من اجتياز الاختبار الرسمي الأول له كمدرب للراقي بعد فوزه على نادي المحرق.

سيخوض النادي الأهلي أول مباراة له في الدوري السعودي للنجوم موسم 2018- 2019 أمام نادي التعاون يوم السبت المقبل.

احتل الراقي المركز الثاني في بطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي، خلف نادي الهلال المتصدر وصاحب المركز الأول.