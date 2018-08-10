الأهلي يضم المدافع التشيلي باولو دياز

الأهلي يضم المدافع التشيلي باولو دياز

2018/08/10
الساعة 8:12 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار
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المواطن - طارق سعد

بات من المؤكد انضمام التشيلي باولو دياز إلى صفوف الأهلي، بعد أن تم دفع الشرط الجزائي للاعب البالغ 7 ملايين دولار.

وينتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة في غضون الساعات القادمة، وجاء خيار التعاقد مع مدافع، بالرغم من تواجد المدافع الإسباني ألكسيس روانو والدوليان معتز هوساوي ومحمد آل فتيل، لكن إصابة معتز هوساوي وتحفظ المدرب غويدي على مستوى روانو، ساهما في إصرار غويدي على التعاقد مع مدافع إضافي.


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