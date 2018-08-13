الأهلي يفتح مدرجاته للجماهير بالمجان

المواطن - مروة نبيل

أعلن النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن فتحه لمدرجات ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل بالمجان أمام الجماهير.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الأرجنتيني بابلو غويدي، إجراء مناورة كروية بين لاعبي الفريق على مدار شوطين كاملين، في تمام الساعة 7:35 من مساء اليوم الاثنين.

وقررت إدارة كرة القدم بالنادي الأهلي فتح مدرجات ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل أمام الجماهير الراغبة في مشاهدة المناورة، على أن يكون بداية الدخول من الساعة الخامسة عصرًا، وذلك وفقًا لحساب الراقي الرسمي على “تويتر”.

وأشار حساب النادي الأهلي الرسمي، إلى أن العائلات ستتواجد في مدرجات الدرجة الأولى الشمالية، وسيكون دخولهم من البوابة الشمالية المطلة على شارع التحلية، فيما سيكون دخول الجماهير الأفراد من البوابة الجنوبية للدرجة الأولى ولكامل مدرجات الدرجة الثانية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة المحرق البحريني ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة العربية للأندية، يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، ثم يواجه التعاون في أولى مباريات الدوري السعودي للنجوم.