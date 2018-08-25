الإبداع والتميز يجذبان آلاف الأسر في مهرجان البصر 39

المواطن - الرياض

جذب مهرجان البصر 39 آلاف الأسر من مدينة بريدة وكافة محافظات منطقة القصيم منذ انطلاقته صيف هذا العام، حيث استطاع المنظمون توفير مجموعة كبيرة من الفعاليات الترفيهية والتسويقية، كالعروض المسرحية، والجوائز اليومية، والبحيرة المائية، والنافورة الراقصة، والألعاب الكهربائية، بالإضافة إلى الخدمات المساندة الأخرى لتلائم كافة أفراد الأسرة ليستمتعوا طوال يوم زيارتهم للمهرجان.

وتستقبل حديقة البصر الزوار من بعد صلاة العصر حتى ساعات الصباح الأولى، فيجد الزوار أكثر من ٣٠ عربة فود ترك تقدم مزيجاً من الأطعمة والحلويات المتنوعة.

وقال رئيس مركز البصر محمد المحيميد: إن المهرجان يحقق نجاحاً منقطع النظير منذ انطلاقته قبل سنوات حيث يشهد حركة بيع كبيرة من الأسر المنتجة، والشباب ملاك عربات الفود ترك، كما يسلط المهرجان الضوء على أهم المقومات السياحية التي تمتلكها منطقة القصيم، وجعلها واحدة من أهم الوجهات السياحية على مستوى المملكة، محققة بذلك إحدى تطلعات رؤية المملكة ٢٠٣٠م.

ومن جانبه، أكد رئيس بلدية البصر المهندس عبدالقادر المشيقح أنه نظراً للإقبال المتزايد على المهرجان فقد قامت البلدية بتوسعة الأماكن، وإضافة مزيداً من الجلسات العائلية، وتقديم الخدمات اللازمة لاستقبال الزوار، وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

يذكر أن مهرجان البصر يعد متنفساً لأهالي المنطقة ومن المتوقع تمديد فعالياته حتى اليوم الوطني لهذا العام.